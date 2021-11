Saint-Louis : 13 établissements dotés de matériels d’impression – vidéo

Dix (10) CEM et trois (3) lycées de Saint-Louis ont reçu d’importants lots d’imprimantes multifonctionnelles et de rames de papiers de l’’entreprise Global Business Confection. Cette contribution à l’amélioration de la qualité de reproduction des documents et des enseignements apprentissages est une façon pour cette filiale spécialisée dans la confection de tenues scolaires et de sport, de marquer sa collaboration avec les établissements bénéficiaires. « C’est une manière de concrétiser les acquis », a renseigné Fatou SENE, la responsable commerciale. Pour cette action de grande envergure, une enveloppe de 6.500.000 FCFA a été dégagée. « Ce don vient à son heure. Il sera d’un grand apport dans notre travail. La reprographie occupe une importante place dans les enseignements apprentissages », confie Mme Abibatou CISSE, principale du CEM de Medina Courses et représentante du collectif des chefs d’établissement.