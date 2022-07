Saint-Louis : 535.554 électeurs répartis dans 493 lieux de vote et 1162 bureaux de vote

"Le plus grand nombre d'électeurs se trouve dans le département de Podor avec 222 385 électeurs suivi du département de Saint-Louis avec 169 823 électeurs et Dagana vient en dernière position avec 143 346 électeurs", a dit Alioune Badara Sambe, Gouverneur de la région de Saint-Louis. Il a précisé aussi que le département de Podor compte 502 bureaux de vote répartis dans 244 lieux de vote. Il est suivi du département de Saint-Louis qui a 331 bureaux de vote répartis dans 91 lieux de vote avec une forte concentration au niveau de la commune de Saint-Louis. Enfin arrive le département de Dagana qui compte 329 bureaux de vote répartis dans 158 lieux de vote.



A en croire toujours le Gouverneur Sambe, "toutes les dispositions sont prises en termes de conditionnement de matériel de vote qui est prêt depuis longtemps et j'ai moi-même pu le constater à travers des visites. Et en ce qui concerne les urnes, les documents électoraux en général, tout a été reçu depuis la fin de la semaine dernière. Donc les conditionnements sont terminés et nous avons déjà commencé la mise en place dans certains lieux de vote surtout dans le Podor pour gérer l'aspect accessibilité compte tenu du contexte hivernal. Également, les forces de défense et de sécurité chargées de la sécurisation des lieux sont à pieds d'œuvre.





"La police aura à couvrir 280 bureaux de vote répartis dans 42 lieux de vote. Vous constaterez que la police gère la sécurité dans la commune de Saint-Louis mais également dans celle de Richard Toll où elle dispose d'une unité à travers le commissariat urbain de Richard Toll. C'est le même principe qui est appliqué pour la gendarmerie qui s'occupe de la sécurité de l'ensemble des chefs-lieux d'arrondissement et des localités où elle dispose d'unités. Et le reste est géré par l'armée à travers le commandement de la zone militaire no.2 surtout en profondeur dans certains villages où vois aurez 398 lieux de vote pour 644 bureaux de vote.



Ceci parce que l'État du Sénégal a pris l'option de rapprocher les bureaux de vote des citoyens pour leur permettre de s'acquitter de leur devoir civique", a-t-il ajouté tout en s'engageant à œuvrer pour que le vote puisse démarrer à temps notamment à 8 heures précises.



