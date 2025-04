Saint-Louis : L'IPSL mobilise les talents féminins pour bâtir l'avenir numérique

Présidant la cérémonie, le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Alioune SALL, a salué l’initiative, soulignant son importance dans la stratégie nationale. « C’est une journée importante pour la formation des jeunes et pour les encourager à embrasser les métiers scientifiques », a-t-il déclaré, avant de présenter le "New Deal technologique" et la nouvelle stratégie numérique du Sénégal, censés accélérer la transformation digitale du pays.



Selon le ministre, l’implication active des jeunes filles dans les filières technologiques sera un levier essentiel pour atteindre les objectifs fixés. « Leur concours nous permettra d’accélérer notre transformation technologique », a-t-il insisté.



De son côté, le directeur de l’IPSL, le professeur André FAYE, a rappelé que cette journée vise à stimuler l'intérêt des jeunes filles pour les filières scientifiques et technologiques, dans un contexte où la représentation féminine reste encore faible dans ces domaines. « Nous voulons construire un monde numérique plus inclusif, où chaque talent, quel que soit son genre, pourra pleinement s’exprimer », a-t-il affirmé.



La journée a été marquée par des panels, des expositions de projets innovants réalisés par des étudiantes, ainsi que des ateliers interactifs autour des métiers du numérique.



À travers cette initiative, l’UGB de Saint-Louis et son Institut Polytechnique entendent jouer un rôle moteur dans l’émergence d’une génération de jeunes femmes leaders dans le numérique au Sénégal.