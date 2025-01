Saint-Louis - La communauté éducative en deuil : le doyen Abdoulaye DIARRA s'en est allé.

Le monde de l'éducation est en émoi suite à la disparition d’Abdoulaye Diarra, ancien directeur de l’école élémentaire de Leybar. Reconnu pour son dévouement et son engagement au service de l'école, Diarra était un enseignant modèle, empreint de valeurs.Les réactions ne cessent de fusée après l’annonce de son décès. « Un homme généreux, sociable et humain, un enseignant émérite », témoigne l’un de ses anciens collègues avec émotion. « Il fut l'un de nos meilleurs directeurs au début de la mise en place du District de Rao. Principal animateur de l'équipe de foot des enseignants, il a su fédérer autour de lui », confie un autre.En 2019, une cérémonie d’hommage lui avait été dédiée, témoignant de l'appréciation qu'il suscitait au sein de la communauté scolaire. Ses services incommensurables à l'école ont été salués par ses pairs, qui se souviennent d'un homme passionné par l'éducation et le bien-être de ses élèves au point de nouer plusieurs partenariats extérieurs ( Voir notre article sur la construction de toilettes dans l'école de Leybar ) .Son enterrement est prévu ce mercredi à 10 heures à la mosquée Aldiouma Koné (Ndioloféne).Ndarinfo présente ses condoléances à sa famille et prie pour le repos de son âme au Paradis.