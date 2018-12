Saint-Louis : Un adolescent retrouvé mort au stade Mawade WADE

Un adolescent souffrance de déficience mentale a été retrouvé mort, hier, au stade Me Babacar SEYE. Des talibés qui jouaient dans les gradins délabrés ont découvert le corps. Depuis deux jours, sa famille et ses proches étaient à sa recherche.



Alertés, la police et les sapeurs pompiers ont procédé au constat et à l’enlèvement de la dépouille.



Une enquête a été ouverte.



NDARINFO.COM