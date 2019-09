Saint-Louis : Un enfant meurt noyé dans le fleuve Sénégal

C’est un autre drame qui vient encore une fois de se produire dans la vieille ville avec ce nouveau cas de noyade. La victime est un jeune garçon qui, selon les témoins, avec ses camarades vendredi dernier alors qu’il pleuvait sur une pirogue au bord du Fleuve avant de tomber dans l’eau.



Pris de peur ses camarades auraient pris la poudre d’escampette. Ses parents qui ne se doutaient de rien ont retrouvé ses habits un peu plus tard avant de se rendre compte du drame.



C’est le lendemain que le corps sans vie a été retrouvé et déposé à la morgue de l’hôpital régional de Saint-Louis. Ces derniers temps les cas de noyade se multiplient avec les vacances et la fréquentation du fleuve et de la plage par les jeunes.



SENEGAL7