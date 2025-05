Saint-Louis accueille un colloque stratégique sur la recherche et le développement durable

Le professeur Hamidou Dathe, Directeur général de la recherche et de l'innovation du ministère de l'Enseignement supérieur, a procédé ce mardi 20 juin à la cérémonie de lancement du colloque international co-organisé par l'École doctorale des sciences et des technologies et le CEA-MITIC de l’UGB de Saint-Louis.



Placée sous le thème « Sciences et technologies comme moteur du bien-être, de la transition énergétique et agroécologique pour un développement durable », cette rencontre, qui se poursuit jusqu’au 22 juin, va permettre de réfléchir sur les dynamiques qui permettront à la recherche de participer au développement du Sénégal.



Selon le professeur Dathe, la rencontre vient à son heure, car les nouvelles autorités veulent faire de la recherche — inscrite dans l’axe 4 de l’Agenda national de transformation relatif à l’économie prospère et compétitive — un des leviers essentiels dans la vision Sénégal 2050.



Les recommandations du colloque seront incluses dans le document final qui sera soumis au Chef de l'État sur la cartographie de la recherche.



« Sur instruction du Président de la République, une cartographie de la recherche sera faite d’ici à la fin du mois de juin 2025, et une présentation d’un document de politique nationale de la recherche et de l’innovation lui sera soumise », a-t-il dit.



Revenant sur la pertinence de l’événement, le Directeur de l’École doctorale des sciences et des technologies, professeur Ngalla Djité, a souligné que cette rencontre a réuni plus de deux cents (200) intervenants. Pour lui, cet événement majeur de l’UGB permet de placer la recherche au cœur du développement du pays.



Il a salué la volonté des nouvelles autorités de faire du secteur une priorité.