Saint-Louis affiche un taux de réussite de 50,30% au baccalauréat (IA)

La région de Saint-Louis a enregistré un taux de réussite de 50,30% à l’examen du baccalauréat 2024, soit 2598 candidats admis, a appris l’APS jeudi auprès de l’Inspection d’académie.



La même source renseigne que tous les élèves des séries S1, S3, T1 et L1B ont obtenu leur baccalauréat, soit un taux de réussite de 100%, avec respectivement 43, 4, 15 et 5 candidats.



Au total, 11773 candidats dont 4646 garçons et 7127 filles ont composé les épreuves pour obtenir ce premier diplôme universitaire.



Les statistiques de l’IA indiquent que 2598 élèves dont 1179 garçons (54,30%) et 1419 filles (47,68%) ont réussi dès le premier tour.



Au second tour, 1898 filles ont réussi contre 1285 garçons.



Les élèves de la série Sciences et Technologies de l’Economie et de la Gestion (STEG) obtiennent un taux de 86% tandis que ceux de la série L-AR affichent 76,92 % de taux de réussite. Ils sont suivis dans l’ordre par les élèves de S 2 avec un taux de réussite de 68,24 %.



Selon l’IA, les élèves de la série LA obtiennent 64,44% de taux de réussite et ceux de T2 ont un taux de réussite de 62,67%



Les élèves de la série Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STIDD) ont eu 50%, ceux de la L2 et L’1 respectivement 47,10% et 44,48%.



APS