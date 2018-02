Saint-Louis : deux ados cambriolent une maison. L’un d’eux tente de violer une dame de 70 ans.

Les deux élevés seront déférés devant le parquet dans les heures qui suivent. Âgés de 14 et de 16 ans, ils s’étaient instruits dans la concession d’une propriétaire d’un restaurant de place, vers les coups deux heures du matin.



Surprise par cette visite inopportune, la Vietnamienne âgée d’une soixante-dizaine d’années tente d’alerter le voisinage. Au moment où son acolyte cherchait le butin, son camarade, lui, s’en prend à la vieille dame qu’il tente de violer en enlevant ses habits.



Les sifflements de la victime persistent et les adolescents, finalement pris de panique, prennent la fuite. Après l’arrestation d’un des mineurs, l’autre sera vite retrouvé par la police qui s’est lancée à leurs trousses.



Présentés au commissaire central El Hadj Bécaye DIARRA, les deux suspects ont reconnu les faits devant leurs parents abasourdis.



Ils seront poursuivis devant la juridiction pour violation de domicile, agression, coups et blessures (la dame est détentrice d’un certificat médical) et tentative de viol.



