Saint-Louis : l'enseignement de l'anglais dans l'élémentaire démarre à partir du 14 janvier (IEF)

Dans un pas significatif vers l'amélioration des compétences linguistiques des élèves, onze classes choisies au sein de neuf écoles de l’Inspection de l’Education et de la Formation (IEF) de Saint-Louis entameront l’enseignement de l’anglais à partir du 14 janvier prochain. Cette initiative vise particulièrement les élèves de CM1 ainsi que les enfants en classe de petite section dans les établissements maternels.



C'est l'inspecteur de l’Education et de la Formation de Saint-Louis commune qui en a fait l'annonce lors d’une rencontre de partage que plusieurs étapes essentielles ont déjà été franchies en vue de cette mise en œuvre. madou Al Ousseynou SARR a souligné que l’enrôlement et la formation des enseignants représentent des jalons cruciaux pour garantir la qualité de l’enseignement de l’anglais.



« Le programme que nous mettons en place est innovant et promet de belles perspectives pour nos élèves », a-t-il déclaré. Il a précisé que la sélection des classes s’est appuyée sur des critères rigoureux, notamment le profil des enseignants impliqués dans cette initiative.



L'IEF de Saint-Louis commune a réaffirmé l’engagement du ministère de l'Education nationale dans la promotion du bilinguisme au Sénégal, un objectif matérialisé par l'intégration progressive des langues nationales dans l'enseignement élémentaire. Cette démarche vise à répondre aux besoins linguistiques croissants de la population et à préparer les jeunes générations à un monde de plus en plus globalisé.



La mise en œuvre de l’enseignement de l’anglais dans ces écoles constitue donc une première étape vers une généralisation ultérieure, permettant ainsi aux élèves de développer des compétences linguistiques essentielles dès leur plus jeune âge.



