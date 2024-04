"Sangue Bleus" : au coeur d'un bizutage "made in UGB".

Des chants, des danses, des rires… Bref de la bonne humeur. Tel était le mot d’ordre pour cette intégration XXL organisée au « tour de l’œuf » en l’honneur des nouveaux bacheliers.



Sur initiative de la Commission Sociale en collaboration avec le CROUS, cette activité festive a été un réel moment de communion et de cohésion sociale entre les anciens et les nouveaux, mais aussi entre les pensionnaires de ce temple du Savoir et le Directeur du CROUS Dr Ahmadou Bamba KA.



Ce dernier, qui n’a pas non plus échappé au bain, a magnifié la symbolique de cette tradition bien « sanaroise » de souhaiter la bienvenue aux nouveaux bacheliers.