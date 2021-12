Sciences et Technologies du Numérique : Un symposium de 5 jours s'ouvre à l'UGB - vidéo

Le Réseau Sciences et Technologies du Numérique (DSTN), regroupant des Centres d’Excellence Africains (CEA) dans le domaine du numérique a organisé depuis ce lundi et ce, jusqu'au vendredi 10 décembre, son premier Symposium axé sur le thème « Les sciences et technologies du numérique pour le développement durable en Afrique. » C'est l’Université Gaston Berger de Saint Louis qui l'abrite à travers son Centre d'Excellece Africain en Mathématiques, Informatique et Technologies de l'Information et de la Communication (CEA-MITIC).



Ce symposium se veut ainsi d'offre un cadre de réflexion scientifique pluridisciplinaire entre les acteurs majeurs de la transformation numérique africaine (acteurs publics et privés, des acteurs socio-économiques comme des ONG, entreprises, fondations, entre autres, et des partenaires internationaux).



L'objectif est de leur permettre d’aborder collectivement les liens cruciaux entre recherche, innovation, entrepreneuriat et transfert de technologies pour répondre aux grands et multiples enjeux de développement durable sur le continent en matière de santé, d’agriculture, d’éducation et de sécurité. Ils se pencheront durant ces 5 jours sur diverses thématiques ayant comme programme : des conférences plénières, des présentations scientifiques, des tables rondes, des ateliers de formation, un hackathon, et moments conviviaux, pour créer des liens et des collaborations.



"Le numérique aujourd'hui est un enjeu international et tous les secteurs peuvent être impactés ces technologies avec l'intelligence artificielle, la cybersécurité entre autres. Le but est de voir comment collaborer pour utiliser le numérique pour résoudre les problèmes liés au développement", a soutenu le professeur Meïssa Mbaye, Coordonnateur du CEA-MITIC leader du Réseau Sciences et Technologies du Numérique.



Lors de ce symposium, les initiateurs ont baptisé la grande salle de conférence qui les réunit Salle Professeur Gallaye Dia, un des pionniers de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Car, a témoigné le Professeur Ousmane Thiaré, Recteur de l'UGB, si les mathématiques se sont développées, c'est en partie grâce à lui vu le grand rôle qu'il a joué dans l'école mathématique de Saint-Louis. C'est ce qui justifie cette marque de reconnaissance que l'Université Gaston Berger a manifestée à son égard.



Suivez les réactions de Meïssa Mbaye, initiateur su symposium et du recteur de l'UGB, le professeur Ousmane Thiaré