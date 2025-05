Secourisme à l’école : la SCOFI forme les élèves pour mieux réagir en cas d’urgence

Le Comité régional des enseignantes pour la Promotion de la Scolarisation des Filles (SCOFI), en collaboration avec Univers Santé, a organisé une séance d’initiation au secourisme à l’intention des élèves du CEM de Pikine. Cette activité vise à doter les apprenants des réflexes essentiels en cas de crise ou d’accident scolaire.



« Nous avons constaté que, récemment, plusieurs élèves ont été victimes de malaises ou de blessures. Malheureusement, ni eux ni leurs camarades ne savaient comment réagir. D’où la nécessité de les former », a déclaré Marième Diagne SOW, présidente régionale de la SCOFI.



L’événement s’inscrit dans le cadre du programme régional d’activités de la SCOFI, axé sur la sécurité, la santé et l’autonomisation des jeunes. Cette stratégie cible en priorité les gouvernements scolaires, considérés comme des relais stratégiques pour la diffusion des bonnes pratiques en matière de premiers soins.



« Former les leaders scolaires, c’est former des ambassadeurs qui pourront sensibiliser leurs camarades et intervenir en cas de besoin », a souligné Mme SOW.



Au-delà de la prévention, l’objectif est aussi d’encourager la responsabilisation des jeunes dans la gestion des situations critiques. Dans la foulée,, Univers Santé a fait part de son souhait d'étendre cette initiative d'autres établissements dans la région.