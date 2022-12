Service à la communauté : l'UGB lance un programme de volontariat - vidéo

Au-delà de sa mission d'enseignement et de recherche, l'université Gaston Berger de Saint-Louis tient à matérialiser sa mission de servir les communautés qui l'entourent. Un programme de volontariat porté par la Direction de l'Insertion, de l'Innovation et des Services à la Communauté (D2IPS), a été élaboré et mis en œuvre dans ce sens. Une première cohorte est préparée et devra se lancer dans plusieurs initiatives citoyennes. Ce cadre " permet aux étudiants et acteurs citoyens d'agir de façon positive sur les communautés", a renseigné mardi Mme Aminata Touré NGOM, la coordonnatrice de la D2IPS, en marge de la célébration de la journée internationale du volontariat. " Il donne également l'opportunité aux jeunes de s'affirmer et de développer leur leadership", a-t-elle laissé entendre.