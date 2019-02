Sévère pénurie de tables-bancs au lycée Charles de Gaulle

Depuis la rentrée des classes, le lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis est confronté à une sévère pénurie de tables-bancs. Au moins 200 tables-bancs manquent à l'appel pour ce lycée XXL du système éducatif sénégalais. Un comité est mis sur pied par le chef d'établissement pour dégager une stratégie de sortie de crise.



L'appel du comité commence déjà à se faire entendre et un premier don de l'école Notre Dame de Lourdes de 10 tables-bancs de seconde main est réceptionné cet après-midi. Le Proviseur les a sans attendre injectés à la salle 17A alors complètement vide.



Dans la foulée, comme le bonheur ne vient jamais seul, un autre lot de 25 carcasses de tables-bancs a été réceptionné tout de suite après (image ci-dessus). Un autre établissement a promis de livrer une trentaine de feuilles de bois pour équiper les carcasses exposées dans la cour de l'établissement et un menuisier est déjà contacté pour l'opération.



Dans un élan de solidarité, les élèves ont diligenté leur inscription pour apporter de l'argent frais pour la réparation de ces carcasses et celles à venir.



Le lycée Charles de Gaulle compte sur ses anciens pensionnaires aussi pour venir à son chevet et offrir leurs jeunes des conditions d'études dignes du rang de leur établissement.



