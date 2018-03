Tension vive à l’UGB : situation d’alerte après les échauffourées de ce matin.

La Coordination des Étudiants de Saint-Louis ( CESL) s’offusque notamment des « tracasseries » que les Sanarois subissent pour recevoir leur bourse. Très en colère, ils ont fermé l’antenne de ECOBANK en demandant à l’agent en service de plier ses bagages. Vingt-quatre heures de journées sans Tickets avec cessation des activités pédagogiques ont été décrétées.



« Depuis octobre, certains étudiants n’arrivent toujours pas à percevoir leurs allocations. La remise de code de retraits annoncée par la banque n’est toujours pas effective », dénonce Jeanne GOMIS, la présidente de séance de la CESL. « La plupart des étudiants viennent de zones reculées du pays et n’ont pas de soutiens, ici. Ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Nous ne pouvons plus accepter que ces privations perdurent », a-t-elle ajouté.



« Nous avons usé de toutes les voies de diplomatie, mais l’autorité refuse de nous écouter. Nous avons demandé une audience auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en vain. Nous avons saisi, hier, l’assemblée de l’UGB, sans obtenir gain de cause », a-t-il ajouté en menaçant d’aller à la vitesse supérieure si aucune réponse n’est donnée à leur revendication.



NDARINFO.COM