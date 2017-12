Terrible accident à l’entrée de Rosso Mauritanie: le chauffeur a rendu l'ame sur le coup

Un camion chargé de sable s’est renversé au km 3 au nord de la ville de Rosso, causant la mort immédiate de son conducteur et la blessure de son compagnon.Selon des témoins présents au moment de l’accident, le camion a glissé sur un nid-de-poule au milieu de la route, faisant perdre au chauffeur son contrôle et se renversant dans l’autre sens.La vétusté des routes Nouakchott-Rosso et Nouakchott-Néma, avec des nids-de-poule fréquents, au milieu et sur les côtés latéraux des routes fortement rétrécies sous l’effet des aléas naturels ou des remorques maliennes de 70 kg de chargement, sont à l’origine de beaucoup d’accidents sur ces principaux axes reliant la capitale aux régions de l’intérieur du pays.