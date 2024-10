UBI TEY, JANG TEY : les Grands Domaines du Sénégal (GDS) octroient des fournitures à 14 écoles de sa zone

Mettre la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) au service de l’école, c’est l’un des objectifs que les Grands Domaines du Sénégal (GDS) se sont assignés. Le pari est amorcé, à chaque début d'année académique, par une remise de fournitures à 14 établissements scolaires de sa zone. En fin d’année, une journée de l’excellence récompense les meilleurs apprenants.



La cérémonie symbolique de remise devenue un rituel a été organisé hier mardi au village de Lampsar (Commune de Gandon) en présence de l’Inspecteur de l’Éducation et de la Formation (IEF) du district de Saint-Louis, de l’adjoint au maire Ndiaye DIOP, des représentants des comités de gestion des écoles et des associations des parents d’élèves.



L’IEF de Saint-Louis a magnifié l’initiative solidaire de cette filiale de la Compagnie fruitière de Marseille et salué « une dotation importante en stylos, cahiers, craies et des rames de papier ».



« Elle permettra aux parents de respirer en attendant l’appui de la Commune », a indiqué Maguèye GUÈYE devant Mamadou WADE, le directeur Qualité de l'entreprise. Il s’est réjoui d’une action qui concoure à matérialiser le concept « Ubi Tey, Jang Teyy » ( en wolof : ouverture aujourd’hui, démarrage des cours maintenant), en exprimant les remerciant de la communauté éducative au GDS.