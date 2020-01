UGB - GRADUATION DE L’UFR SJP : 102 virtuoses célébrés (vidéo)

Les 72 heures de l’UFR de l’amicale des étudiants de l’UFR des Sciences Juridiques et Politiques (SJP) ont été bouclées, samedi, par la traditionnelle cérémonie de graduation. Cent-Deux (102) récipiendaires issus de sections Sciences Politiques, Droit de l’Entreprise et Collectivités locales ont été primés devant le parrain, l’éminent professeur Babacar KANTÉ. Les nouveaux diplômés en master Droit publique générale, droit de la gouvernance locale, droit économique et des affaires et sciences politiques, ont reçu, au-delà de leur parchemin, des viatiques forts leur permettant d’être irréprochables dans l’exercice des fonctions qu’ils seront appelés à exercer.