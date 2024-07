UGB – LEA : la journée de l’insertion planche sur les enjeux de l’intelligence artificielle

Le professeur Magatte NDIAYE, recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis a présidé samedi la troisième édition de la journée de l’insertion des étudiants de la section Langue Étrangères Appliquées (LEA). Ce forum d’encadrement et d’orientation est organisé dans l’optique d’aider les jeunes diplômés à s’insérer dans le milieu professionnel. Il est organisé en collaboration avec le Réseau des Anciens Étudiants du LEA (REAL).



Cette année, une communication sur la thématique « Les Langue Étrangères Appliquées à l’ère de l’intelligence artificielle : quel dialogue possible ? » a été présentée par le professeur Aly SAMBOU, initiateur de cet espace de coaching et d’échanges de bonnes pratiques.



« Nous faisons usage de l’IA au quotidien sans nous en rendre compte dans l’interprétariat, la traduction et dans nos différentes tâches au sein des entreprises », a expliqué Yaya Fatou FALL, la cheffe du département. « C’est une thématique qui nous interpelle fortement. Ce conclave nous invite à renforcer l’intégration de l’intelligence artificielle dans nos modes d’enseignement », a-t-elle ajouté.



Le REAL a réaffirmé sa volonté d’accompagner les jeunes et sœurs à décocher leurs premiers emplois. « Il faudra consolider le capital intellectuel déjà acquis dans les amphis en essayant d’apporter des formations complémentaires pratiques », a indiqué la présidente Ndèye Oulimata NDIAYE.