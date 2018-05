UGB : Les problèmes de Leadership et de Management empathique au delà du Recteur et du Directeur du CROUS limogés

Hier, le journal de vingt heures a retenti sur les réseaux sociaux. Beaucoup d’étudiants ont jubilé de l’annonce des limogeages du Président de l’assemblée de l’Université Gaston Berger de Saint Louis et du Directeur du Crous. En lisant les publications, nous avons compris l’émotion suscitée par ces actes posés par le Président de la République. Toutefois, nous restons convaincus que le problème de l’université sénégalaise, terrain de violence, n’est pas lié aux individus mais à leur système de leadership et de management.





A la mort de Mouhamadou Fallou SENE, les étudiants de l’Université Gaston Berger ont demandé la démission ou le limogeage de plusieurs acteurs dont le Président de l’Assemblée de l’Université et le Directeur du Crous. Le Président de la République a accédé, en partie, à cette demande. Au delà de ces individus limogés, le problème de l’université sénégalaise et de l’Université Gaston Berger, que nous connaissons, est relatif aux habitus de ses acteurs.





Le leadership et le management dans l’espace universitaire constituent le principal problème. Le Recteur, le Directeur des Œuvres Sociales, et les Représentants d’étudiants ou du personnel sont les acteurs de l’université. La collaboration fluide et empathique entre ces différents corps donne stabilité à l’université. Mais ce que nous déplorons, c’est cette propension à vouloir faire des reformes d’envergure, à effet immédiat, par exemple la cessation définitive de la revendication par Journées Sans Ticket.





Dire à un représentant d’étudiants de l’Université Gaston Berger de cesser définitivement de décréter des Journées Sans Ticket, c’est comme lui dire d’accepter de rendre un acquis hérité de vingt sept générations de Sanar. Ce genre de démarche fait montre d’un management conjoncturel alors que l’université doit avoir une orientation inscrite dans l’avenir. Un management empathique, par contre, pourrait tenir en compte la sensibilité de ce dossier en l’inscrivant dans le temps, en le présentant comme une chose qui doit disparaître un jour.





Aujourd’hui, l’Université Gaston Berger a un nouveau tandem, un recteur et un directeur des œuvres universitaires, mais la situation ne changera pas si une approche de management respectueuse et empathique des causes des étudiants n’est pas mise en avant. La majeure partie des reformes qui paralysent l’université ou mettent ses acteurs dos a dos, sont celles qui s’effectuent, par la force de l’entêtement de l’autorité en cause. Cela entraîne naturellement la résistance de l’autre partie. L’équilibre de l’université sénégalaise tient plus à un équilibre entre revendications d’étudiants et exigences de rationalisation de la gestion des établissements publics.





A défaut de cet équilibre, les autorités universitaires faillent a leur mission et la désobéissance de l’autorité ou sa contestation sont mises en œuvre par ces représentants des étudiants qui essayeront de prouver au Recteur ou au Directeur qu’ils sont, eux aussi, des acteurs de l’espace universitaire, avec tout ce que cela inclut comme capacité de mobilisation et de pression.





A six jours de la disparition de Fallou SENE, le Président de la République a posé un acte symbolique par ces limogeages ; toutefois, il parait opportun qu’il y ait un agenda de la paix universitaire qui va renouveler les manières de faire des différents acteurs : écoute plus active des autorités universitaires, contestation sans jet de pierre par les étudiants, non utilisation de balles réelles par les forces de l’ordre lors d’opérations dans les écoles et universités, et surtout, une codification, entre force de l ordre et étudiants, de signaux de suspension ou d’arrêt d’affrontement lors des grèves.



TRAORE Cheikh Tourad,

Ancien Délégué des étudiants de Saint-Louis,

Militant Société Civile