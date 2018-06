UGB - Levée du mot d’ordre de grève illimitée : deux préalables « non négociables » de la CESL pour entamer le dialogue.

Dans une lettre ouverte adressée au président Macky SALL, la Coordination des Étudiants de Saint-Louis exige « la délivrance immédiate par le ministre des Forces armées de l’ordre des poursuites à Monsieur le Procureur de la République pour le déclenchement de la procédure judiciaire » sur le meurtre de Fallou SENE.



Les étudiants réclament également « l’ouverture d’une information judiciaire contre l’auteur de cet acte ignoble et son placement immédiat sous mandat de dépôt, quel que puisse être son grade ou son rang au sein de la gendarmerie ».



« Ces deux conditions constituent des préalables non négociables pour entamer une discussion sur les modalités d’une levée du mot d’ordre de grève illimitée décrété depuis le jour des tragiques évènements », ont-ils indiqué.



Ils invitent le Président de la République « à donner toutes les instructions nécessaires au ministre des Forces armées (pour une délivrance de l’ordre de poursuite dans les délais les plus brefs) et au ministre de la Justice ( pour la saisine par le parquet de Dakar d’un cabinet d’instruction en vue de l’ouverture d’une information judiciaire sur le meurtre de Mouhamadou Fallou SENE) pour que justice soit faite et le plus rapidement possible afin de démasquer et de sanctionner le coupable ».



