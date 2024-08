UGB – RECHERCHE : l’Inter laboratoire GERM-GESTES-URIC étale ses tentacules

L’interlaboratoire formé par la rencontre entre le Groupe d'Études et de Recherches Genre et Sociétés (GESTES), le Groupe d'Études et de Recherche sur les Migrations (GERM) et l’Observatoire pour l’étude des urgences des innovations et des mécanismes du changement social (URIC) offre de belles perspectives.



Nouée en octobre 2023, la dynamique collaborative d’études sur les Sciences sociales et les sociétés africaines, s’est étoffée avec de nouvelles adhésions de laboratoires du Sénégal, d’Afrique et d’Europe. Cette expansion traduit la volonté pour l’interlabo de ratisser large, a indiqué le professeur Ibrahima BAO, directeur de l’Uric. « La Science, c’est le travail en commun (…) aujourd’hui, c’est l’interrelationnel qui est privé », a rappelé le sociologue.



« Ce interlaboratoire est un premier pas vers la rencontre de maximum de groupes de recherche », a indiqué le professeur BAO, à la clôture hier mercredi d’une doctoriale. Il s’agit d’un moment de rencontres et d’échanges entre les doctorants et les enseignants qui offre l’opportunité aux étudiants « de présenter leurs travaux devant un parterre d’experts ». « C’est un exercice bénéfique à la construction des leurs travaux », a noté M. BAO.