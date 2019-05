UGB : l’UFR CRAC lance une radio « télé-école » (vidéo)

Le recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis a procédé, vendredi, au lancement de la « télé-école » de l’UFR de Civilisations, Religion, Art et Communication (CRAC). En plus de cette station moderne, un studio de production a été mis en place au profit des étudiants.



Ousmane THIARÉ a magnifié la pertinence de ce dispositif audiovisuel en félicitant la direction du CRAC pour cette initiative. Il appelle par ailleurs à la l’élaboration d’un programme de diffusion adaptée aux réalités de son institution universitaire.



En plus de la transmission locale, au sein de l’Université, le recteur préconise une expansion future des ondes de la radio vers les autres régions du pays.



>>> Suivez sa réaction ...