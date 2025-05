UGB : l'UFR SJP célèbre la rigueur intellectuelle à travers les joutes oratoires

L’Amicale de l’UFR Sciences Juridiques et Politiques (SJP) de l’Université Gaston Berger (UGB) a organisé ce week-end une compétition de joutes oratoires, placée sous le signe de l’excellence argumentative et de la promotion du savoir académique.



Ousseynou Ndiaye Touré, personne morale de l’Amicale, a souligné l’importance de ces confrontations intellectuelles, qu’il considère comme bien plus que de simples affrontements d’idées. « Nous sommes là aujourd’hui pour mettre en avant notre force dans le cadre des joutes oratoires, qui, je le dis souvent, au-delà d’un affrontement d’idées, consacrent la rigueur argumentative mais aussi l’excellence, souvent inclusive », a-t-il déclaré.



Il a également insisté sur la valeur pédagogique de ces exercices pour les étudiants :



« L’important, c’est de permettre à chacun d’acquérir un certain savoir. Ces joutes aident à bien se préparer à des concours comme le CFJ ou le concours de l’ENA », a-t-il expliqué, ajoutant qu’elles constituent un moyen de booster les connaissances et d’élargir la culture générale en vue de mieux affronter le monde académique.



Présent à la cérémonie, Mamadou Lamine Dianté, président du Haut Conseil du Dialogue Social, a salué l’initiative. « Nous pensons qu’un milieu comme l’université, qu’on appelle le temps du savoir, doit encourager ce type de bouillonnement intellectuel. Surtout lorsqu’il s’organise autour de thèmes aussi actuels que l’intelligence artificielle, qui révolutionne notre quotidien », a-t-il affirmé.



M. Dianté a encouragé les autorités universitaires à soutenir activement ces initiatives, en contraste avec certaines pratiques observées dans d’autres secteurs de l’éducation. « Ces activités montrent l’attachement des étudiants au savoir et à la culture générale. Elles doivent être encouragées car elles préparent efficacement à la vie active », a-t-il conclu.