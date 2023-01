UGB : la Cesl fustige un déficit d'infrastructures sociales et pédagogiques et prend une décision radicale.

La Coordination des Étudiants de Saint-Louis hausse le ton. Dans une note publiée hier, elle dénonce " un manque criard d'infrastructures sociales et pédagogiques" qui selon elle, met l'institution dans l'incapacité d'accueillir de nouveaux bacheliers.



" Les autorités ne sont nullement intéressées et par les conditions et d'étude des étudiants de l'UGB. Leur seule préoccupation est de ventiler des bacheliers sans les universités, peu importe le degré de calcaire auquel ils seront confrontés", regrettent les Sanarois.



La Cesl soutient qu'elle " ne laissera jamais passer cette forfaitaire visant à hypothéquer l'avenir de nos jeunes frères et sœurs. Ainsi, elle " ne laissera aucun nouveau bachelier s'inscrire à l'UGB dans ces conditions tant que les autorités compétentes continuent à faire la sourde oreille face à cette situation".