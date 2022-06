UGB : le master Interuniversitaire Énergies Renouvelables à l’épreuve de l’insertion professionnelle - vidéo

La troisième édition du master Interuniversitaire Énergies Renouvelables (MIER) s’est ouverte lundi à l’Université Gaston Berger. Durant cinq jours, 60 étudiants venus des Universités de Bambey, Saint-Louis, Ziguinchor et de l'École Polytechnique de Thiès prendront part à séminaire résidentiel au cours duquel ils préparent leur insertion professionnelle. Cette offre innovante de formation inscrite dans le cadre du Programme d’Enseignement Supérieur pour les Énergies Renouvelables et l’Efficacité Energétique (PESEREE) et portée par L'UFR des Sciences Appliquées et de Technologies (UFR SAT), bénéficie du soutien de la coopération allemande. « Notre ambition est de développer les capacités pour promouvoir l’entrepreneuriat dans ce domaine important. C’est dans ce cadre que nous accompagnons le MIER », a indiqué Ulrich VIGELMANN, conseillère technique principale du PERSEREE. « La coopération allemande a une démarche prioritaire en faveur de l’appui aux énergies durables à travers la formation et la capacité des experts à tous les niveaux », a-t-elle ajouté. Il faut noter que Les masterises portées par permettront aux participants d’échanger avec le monde socio-professionnel, de développer l’esprit entrepreneurial, de découvrir et prendre conscience du caractère interdisciplinaire des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.