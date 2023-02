UGB : le programme Erasmus présenté aux enseignants et étudiants (vidéo)

Le programme Erasmus de l’Union européenne (UE) en faveur de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport a été présenté jeudi au cours d’une journée d’informations à l’Université Gaston Berger.



A cette occasion, Amaury Hoste, chef de section gouvernance et stabilité représentant de la Délégation de l’UE, a indiqué que ce programme qui a existé depuis 2014 va connaitre une augmentation dans son financement, passant de 14,7 milliards d’euros à 26,2 milliards d’euros en Afrique subsaharienne.



‘’Cette hausse sera la plus importante en termes d’allocation régionale car de 122 millions d’euros, il sera à 570 millions d’euros », a-t-il précisé, expliquant cette campagne en faveur de ce programme par le manque d’intérêt qu’il suscite chez les Sénégalais. Le représentant du programme au Sénégal, Moustapha Sall, a invité les enseignants-chercheurs ainsi que les étudiants à s’intéresser à ce programme pour s’ouvrir des opportunités de booster leur carrière.