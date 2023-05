UGB : le recteur Maguette NDIAYE s’engage à "améliorer la qualité de la recherche" (vidéo)

Le nouveau recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis se dit engagé à concrétiser le slogan « l’excellence au service du développement » par un soutien multiforme à la recherche. « Je ne ménagerai aucun effort pour que nous remplissions notre mission de production de savoir », a dit le professeur Maguette NDIAYE qui présidait jeudi l’ouverture officielle des journées scientifiques de l’UFR de Sciences Appliquées et de Technologies (UFR SAT).



Il a indiqué que la réussite de cette stratégie passera par la consolidation la gouvernance de la recherche, le développement d’une recherche pertinente et compétitive, la promotion de l’innovation et les transferts de technologie ainsi que la vulgarisation et la protection des résultats.



Le recteur NDIAYE a exprimé, en marge de ce conclave axé sur la thématique « Sciences et Technologies au service du développement durable », son vœu d’assurer une animation scientifique permanente. Il a par ailleurs souligné la nécessité d’orienter la recherche vers la réponse aux questions de développement socioéconomique.