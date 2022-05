UGB : leçon inaugurale du Bâtonnier de l'ordre sur la profession d'avocat au Sénégal - video

L'UFR des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis a tenu samedi son amphithéâtre de rentrée des nouveaux étudiants. Une occasion de présenter aux apprenants fraîchement orientés, les programmes, offres de formation et les débauchés de cette Unité. Pour cette communion solennelle, Me Papa Laïty NDIAYE, le Bâtonnier de l'ordre des avocats, s'est livré à des échanges ouverts sur les spécificités de cette profession et le cursus universitaire à suivre pour l'embrasser. Me NDIAYE s'est réjoui de cette invite et de la qualité des questions posées qui dénote de l'intérêt que les étudiants accordent à ce métier. " Il faillait susciter chez eux une forme d'émulation", a-t-il dit.