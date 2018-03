UGB : les travailleurs du CROUS en colère contre les étudiants.

Les travailleurs du Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS) ont boycotté, lundi, les services sociaux pour contester des agressions et actes d’indiscipline que des étudiants auraient perpétré à leur égard.



En assemblée générale, ce matin, le porte-parole de l’intersyndicale Masseck NGOM, s’est vivement indigné contre des « agressions répétitives » dont les travailleurs sont victimes de la part d’étudiants.



Il s’agit d’abord de l’intrusion forcée de membres de la Commission sociale des Etudiants de Saint-Louis (COMSOC) dans le Jardin botanique pour faire main basse sur des fleurs, en dépit de l’avertissement du gardien des lieux qui leur clairement rappelé que le travail de répartition de ces plantes incombait à son chef bureau.



« Ils ont emporté les fleurs qu’ils voulaient ont détruit certaines », s’insurge Masseck NGOM.



Quelques jours plus tard, l’assistant social Mbaye FALL a été agressé dans son bureau suite à une altercation avec des membres de la Comsoc qui réclamaient des tickets pour les cas sociaux. En a croire. M. NGOM, les étudiants ont confisqué le téléphone portable de l’assistant après l’avoir malmené.



Masseck NGOM s’est dit « indigné, frustré, outré par les agissements de certains étudiants », en invitant la direction du CROUS à prendre ses responsabilités.



« Nous arrêtons désormais notre collaboration avec la COMSOC, jusqu’à nouvel ordre », a déclaré le syndicaliste qui salue l’expression de solidarité de ses camarades du Rectorat.



L’intersyndicale a exigé par ailleurs de meilleures conditions de travail pour les agents de surface, la révision du système de paiement aux journaliers et l’augmentation des caisses de paiement.





NDARINFO.COM