UNE ÉCOLE AUTONOME : Jeunesse Espoir et Nous Cims engagent une innovation majeure à Ross-Béthio – vidéo

Six salles de classe, un bloc administratif, un poulailler, un espace maraicher dans un grand site clôturé, c’est le niveau visage qui sera offert à l’école du village de Thieudem, jadis vétuste et délabré. « Elle sera unique en son genre. C’est une innovation, une première au Sénégal et en Afrique », a laissé entendre Madiop DIOP, le maire de Ross-Bethio, satisfait. C’est initiative qui suscite joie et engouement des communautés locales est le fruit d’une collaboration fructueuse entre l’organisation Jeunesse Espoir et l’Ong espagnole Nous Cims. Cette dernière a déloqué une enveloppe conséquente de 87 millions de FCFA pour l’érection de cet établissement moderne qui garantira pour ses futurs pensionnaires des accès gratuits à la santé, à la nutrition et à la dotation de matériels didactiques. « Dans le cadre de ce projet, tout sera gratuit », a d’emblé précisé Fara NDIAYE, le directeur exécutif de Jeunesse Espoir au terme de la pose de la pierre. Par ailleurs, un fonds sera mis à la disposition des femmes pour renforcer leur autonomisation et leur permettre de « mieux accompagner les enfants », a noté M. NDIAYE.