"Ubi Tay, Jang Tey" : la contribution des GDS remise à 14 écoles de sa zone

Les Grands Domaines du Sénégal (Gds) renouent avec leur tradition d'appui scolaire, soutenus par la Compagnie fruitière de Marseille. Ils ont remis mardi d'importants des lots de cahiers, de stylos, de craies, d'ardoises et rames de papier à 14 établissements scolaires de sa zone d'intervention.



Une importante contribution au programme " Ubi Tay, Jang" cher au gouvernement qui soulage les parents de ces localités rurales.



Pour cet élan solidaire magnifié par les autorités éducatives, une enveloppe de plus de 3 millions de francs CFA a été dégagée. L'accompagnement constant de l'entreprise au bénéfice de l’école a été offert en exemple aux agro-industries de Saint-Louis par l’Inspecteur de l’Éducation et de la Formation de Saint-Louis.



En effet, de 7 écoles en 2013, les GDS sont parvenus à accompagner 14 écoles. En plus de la remise de fournitures, les Grands Domaines, attachés à la culture de l’excellence et à la scolarisation des jeunes, organisent une journée de récompense des élèves à la fin de l’année académique.