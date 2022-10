"Ubi tey Jang Tey" : la FIDEI au chevet de ses écoles affiliées - vidéo

​Tradition renouvelée par la FIDEI. L'organisation à but lucratif a remis mercredi d'importants lots de matériels pédagogiques à ses écoles associées pour leur permettre de démarrer le premier semestre de l’année scolaire dans de bonnes conditions. La dotation a été faite en marge d’une cérémonie symbolique présidée par des représentants de la Commune de Saint-Louis et de l'inspection de l’éducation et de la formation. Des grappes de cahiers et d'ardoises ont été gracieusement offerts aux écoles Cheikh Touré, Dodds, Oumar Syr Diagne, Amadou Basse Sall, de Bokhol et à la maternelle FIDEI (Ndar toute). Des rames de papier et des lots d'encre ont été mis à la disposition des équipes pédagogiques. La FIDEI, très attachée à l'école Cheikh Touré qu'elle accompagne depuis plusieurs années, annonce un projet de renaissance de cet établissement frappée par le phénomène de l'érosion côtière. Avec la levée de la mesure d'interdiction d'usage par le préfet et la mise en fonction d'une partie de l'infrastructure cette année, des perspectives d'aide sont préconisées en sa faveur. Celles-ci devraient permettre de désengorger Dodds qui accueillait jusqu'ici les écoliers de Cheikh Touré.