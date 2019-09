Université Gaston Berger de Saint-Louis : les étudiants décrètent une grève illimitée

Mais ce n’est pas tout car la Coordination des étudiants de Saint-Louis (Cesl) réclame également «la livraison des nouveaux logements, le redémarrage des travaux de construction et l’équipement du nouveau bloc administratif et pédagogique, la réhabilitation des restaurants, l’assainissement, la connexion à internet, le paiement des bourses aux étudiants omis, la justice pour leur camarade Fallou Sène, entre autres».



Et si toutes ces conditions ne sont pas réunies, ces étudiants de Sanar, si on en croit toujours nos confrères «menacent de paralyser les activités du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis (Crous), qui selon eux n’a pas donné la date de réouverture des campus sociaux».





DAKARMATIN