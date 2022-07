WALLU NDAR : " Nous voulons des députés engagés, libres et loyaux (...) Nous voulons des députés du peuple et NON du parti"

Le 31 juillet 2022, les populations de Saint-Louis vont se rendre dans les urnes pour choisir leurs députés.

Le mouvement Wallu Ndar, membre de la société civile a un rôle capital a jouer pour l'éveil des consciences vu les enjeux énormes qui interpellent notre ville (exploitation du gaz, Érosion côtière, problèmes de la pêche, la brèche, etc.)... Ainsi, nous invitons les populations à faire un vote utile et réfléchi. Nous voulons des députés engagés, libres et loyaux. Nous ne voulons pas de députés dormeurs ou de figurants. Nous invitons ainsi toute la jeunesse à aller récupérer leur carte d'électeur. Nous sommes tous concernés. Nous voulons des députés du peuple et NON du parti.



Nous interpellons ainsi les populations à rester debout et engagé pour combattre toute forme d'achat de conscience visant à détourner leur vote. Cette forme d corruption passive (achat de conscience) est interdit et n'honore pas notre démocratie.



Nous continuerons de jouer notre rôle d'alerte et de veille pour que les populations puissent choisir le meilleur profil qui va dignement nous représenter et porter les différents problèmes tiques qui interpellent Saint-Louis.

Jusqu'au moment où nous parlons, les députés de la dernière législature n'ont toujours pas fait leur bilan des 5 années passées à l'Assemblée nationale. Il est tant que les populations prennent leurs responsabilités.



Zayire FALL

Le coordonnateur