YAW-WALLU revigorée : encore de nouvelles adhésions dans le département

Les motions de soutien à l’endroit de l’intercoalition Yewwi Askna WI- Wallu Sénégal se multiplient dans le département de Saint-Louis et notamment dans l’arrondissement de RAO.



Après des serments de soutien de la zone de Bekhar, d’autres viennent d’être enregistrés dans celles de Ndiawdoune et Toubé. Mercredi, des militants de Mme Khoudia MBAYE et du professeur Mary Teuw NIANE se sont engagés à voter en faveur de la coalition de l’opposition lors d’une rencontre avec Abba MBAYE à Diougob.



Hier, les mouvances alliées ont poursuivi leur incursion dans le département. La commune de Fass et ses environs ont été ratissés par la caravane. À Gandiol, Yewwi –Wallu sonne la mobilisation ce vendredi à l’occasion d’une marche de protestation contre une pénurie d’eau qui sévit dans la localité.





