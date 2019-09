Ziguinchor - Abus sexuels sur mineures : Un Français de 69 ans placé sous mandat de dépôt

Bernard Robinet, un Français de 69 ans, marié et père de trois enfants, a été déféré devant le procureur de la république et placé sous mandat de dépôt à la prison de Ziguinchor où il attend d'être jugé devant le tribunal correctionnel. Le chauffeur de taxi à la retraite qui vit avec sa famille à Ziguinchor, est poursuivi pour pédophilie et abus sexuels sur mineures, informe L'observateur.



Le français qui nie les faits, reconnaît toutefois avoir fait des cadeaux à la famille de l'une de ses accusatrices, « pour leur venir en aide ».



Il dénonce des accusations montées dans le but de lui nuire.



« Ma fille m'a confirmé que Bernard Robinet lui a palpé les seins et qu'il lui a dit de n'en parler à personne. C'est pourquoi j'ai décidé de porter plainte pour que justice soit faite », explique la mère de l'une des présumées victimes qui fréquentent la maison de Bernard.



Le journal signale que deux autres femmes de Kandialang, un quartier de Ziguinchor, ont porté les mêmes accusations de pédophilie et d'abus sexuels sur mineures.

