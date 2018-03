iPhone 6 : photos de la coque arrière avec le logo Apple incrusté

De nouvelles photos de la coque arrière du prochain iPhone 6 viennent de faire leur apparition sur la toile. Ces dernières présentent un composant plus raffiné que les rumeurs récentes, à un stade de fabrication plus avancé. On peut y voir le logo Apple incrusté comme sur l’iPad. Elles auraient été divulguées au site uSwitch par des sources dans la chaîne d’approvisionnement de la firme de Cupertino en Extrême-Orient.



La raison qui a poussé Apple à adopter un logo incrusté pour son prochain iPhone 6 n’est pas encore évidente, même si certains pensent que le géant américain veut permettre à celui-ci de s’allumer (comme sur les MacBook), pour avertir l’utilisateur d’un appel ou d’un message entrant (lire : iPhone 6 : nouvelles photos, des notifications lumineuses ?). Une autre explication plausible est que cela permettrait d’avoir une ouverture pour les signaux provenant de l’une des nombreuses antennes de l’appareil. Il pourrait également s’agir d’un moyen d’inclure la technologie NFC dont on a tant entendu parler, avec un système de paiement mobile soutenu par iTunes (lire : iPhone 6 : NFC, recharge sans fil, LTE améliorée et écran plus grand ?).



Plus d'infos sur : http://worldissmall.fr/2014/07/22/iphone-6-photos-coque-arriere-logo-apple-incruste/