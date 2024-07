​« Débattons 2024 » : les organisateurs tirent un bilan satisfaisant.

Les rideaux sont tombés samedi sur l’édition 2024 de « Débattons » portant sur l’accès aux données du secteur extractif. Les organisateurs se sont réjouis de l’engouement noté auprès des étudiants et de l’intérêt qu’ils ont manifesté sur les questions relatives à la gouvernance des ressources extractives. Dix (10) de l’Université Gaston Berger, des instituts publics et privés ont participé à l’exerce. Soutenue par l’USAID TRACES, en collaboration avec le Club OHADA, cette compétition avait pour objectif de sensibiliser et d'impliquer les étudiants, les universitaires, les jeunes et les femmes dans les questions cruciales de gouvernance des industries extractives au Sénégal.