CNRIA 2025 : l’UGB de Saint-Louis au cœur de la recherche en intelligence artificielle

L’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis accueille la 15e édition de la Conférence sur la Recherche en Informatique et ses Applications (CNRIA 2025). Organisée par l’Association Sénégalaise des Chercheurs en Informatique (ASCII) en partenariat avec l’UGB, cette conférence internationale met en évidence les nouvelles avancées en informatique et en technologies numériques, avec un focus particulier sur le thème « Technologies numériques et Intelligence Artificielle ».



Pendant quatre jours, la CNRIA réunit des chercheurs, professionnels des TIC et acteurs du développement. " La CNRIA offre un espace d’échange autour de conférences, panels et communications scientifiques. L’objectif est de discuter des dernières recherches, proposer des solutions innovantes et renforcer la place de la recherche africaine dans les domaines clés comme l’IA, l’Internet des objets (IoT), le Big Data, le cloud computing, la cybersécurité, les réseaux SDN, et bien d’autres, a indiqué Mamadou SY, directeur des Stratégies et de la Planification au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.



Les articles acceptés (rédigés en anglais) sont publiés dans la série Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences et dans les actes d’InterSol 2025. Ces publications sont ensuite soumises à indexation auprès de grandes bases de données scientifiques comme SpringerLink, ISI Web of Science, ACM Digital Library, Scopus, MathSciNet, entre autres.