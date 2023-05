​Alumni Days: la stabilité de l’UGB en question (vidéo)

L’association Wasanar poursuit sa mission de contribuer à l'entretien de la flamme de l'excellence à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Animés par un devoir de reconnaissance envers leur alma mater, les anciens ont communié ce week-end avec les nouveaux étudiants à travers ses alumni Days, moment de pèlerinage et de réminiscence. Cette année, un panel sur le thème « la stabilité, gage d’une université d’excellence » a permis aux différentes composantes de la communauté de plancher sur les voies et moyens d’asseoir un climat propice au bon déroulement des activités pédagogiques et à l'épanouissement social des apprenants.