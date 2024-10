​Appui scolaire : L’association Unis pour la Promotion et la Protection de la Famille (U2PF) au chevet d’élèves nécessiteux

En cette période difficile de tous les ménages, les parents coincés entre le marteau des inscriptions et l’enclume des fournitures très coûteux, poussent un ouf de soulagement. Selon certains, c’est « une épine qu’on vient de nous ôter des plats du pied ».



Le représentant du conseil de quartier Léona/HLM, tout comme l’Inspecteur d’Académie qui a présidé la cérémonie, se sont félicités des actions que mène l’association U2PF, qui depuis sa création, ne cesse d’œuvrer pour soulager les souffrances des couches les plus démunies.



A l’unanimité, les différents préposés au micro, ont prié pour que cette action fasse tache d’huile dans tout le département au-delà du reste de la région voire du pays dans un contexte où l’école doit être celle de la communauté.



Si l’association a réussi à réaliser ce qu’elle est en train de faire depuis cinq années, c’est grâce à des partenaires dignes fils de Saint-Louis et du Sénégal notamment Pr Mary Teuw NIANE, Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République, Son Excellence Moustapha DIOP Diplomate, Me Alioune Abatallib GUEYE Avocat, Dr Ahmadou DIA Pharmacien, Abdoulaye Fofana DIA Ancien DAMS/MSAS, Mamadou Lamine SOW Inspecteur de l’Education surveillée de l’axe Nord, Latir FALL Adjoint au Maire, Pape Larou MAR Opérateur économique, Pape Moussa SALL Administrateur du Centre Mame Fatim KONTE, Djibril NINAG Directeur exécutif JVE/Sénégal, Cheikh FAYE Proviseur LTAP, Cheikh Mouhamadou Bamba SOURANG Président de la Chambre de Commerce, Déthié FALL Président du PRP, Cheikh Ahmadou Bamba NDIAYE PDG SCI/B.A.C.N, Dr Abdoulaye NDOYE Chirurgien-dentiste, Dr Tanor NDAO Point focal USAID/Saint-Louis, Saloum KANE Chef d’Entreprise privée, Pr Mbissane NGOM et Aly TANDIAN Enseignants chercheurs à l’UGB, Ahmed DIA Président du Conseil de quartier Léona/HLM, Sidy DIEYE Opérateur économique, Ngagne DIALLO Directeur régional du Cadastre, Dr Babacar DIOP Directeur du CROUS, Alassane BÂ Dg DE LA saed, Diarra SOW DG de l’OLAC, Khalil DIOP Repreneur Restaurant, Abdou NIANG DG de la SONES, Madame BÔ Marie DIA Professeure au LTAP, le couturier de renommée internationale Khadim SEYE PDG KEMTANE Couture. Il y a aussi la SENELEC, LA SONATEL et l’ONG Le PARTENARIAT, qui n’ont cessé de soutenir financièrement et matériellement cette initiative pour encourager ce geste de haute noblesse et servir surtout les élèves sachant que l’éducation est le socle sur lequel repose toute société. « Cette année, nous avons mis à disposition les kits 3 jours avant la rentrée des classes. Ceci, pour soulager les parents d’élèves et permettre aux cibles de démarrer l’année scolaire dans les meilleures conditions. Cette entre dans le cadre de la promotion de l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation », a signalé la personne morale Gora SEYE pour qui les résultats obtenus ont été satisfaisants.



Certificat de Fin d’Etudes Elémentaires (CFEE) : les 86 candidats qui se sont présentés, ont tous réussi, soit un taux de réussite de 100% ;



Brevet de Fin d’Etudes moyennes (BFEM) : sur 67 candidats, 63 ont réussi, représentant un taux de réussite de 94% ;



Baccalauréat : 31 candidats, 29 ont obtenu leurs premiers diplômes supérieures représentant un taux de réussite de 93% avec huit (8) mentions Assez-Bien.



Pour l’année scolaire 2024/2025, tous les élèves des classes intermédiaires passent en classes supérieures.



Ces performances entrent en droite ligne des objectifs que s’est fixée l’association qui compte venir en aide aux familles vulnérables résidant dans la zone nord du Sénégal.



Au cours de la cérémonie, l’Inspecteur d’Académie est revenu sur les performances de l’association. Quant à Me Alioune Abatallib GUEYE, il a adhéré comme membre d’honneur et promis d’utiliser son réseau pour accompagner l’association.



L’édition 2024/2025 de la cérémonie de la remise de kits de fournitures scolaires terminée, l’association pense déjà, à celle de l’année prochaine.