​Autonomisation des Femmes : Ndèye Sine FAYE enrôle et forme 1000 bénéficiaires - vidéo

Après une première phase réussie ayant permis l’enrôlement de 800 femmes de Saint-Louis sur diverses activités génératrices de revenues, une seconde cohorte a reçu ses parchemins, hier. Cette fois, 1000 bénéficiaires ont été enrôlées sur la saponification, la transformation des produits halieutiques, laitiers et des céréales locales grâce à l’accompagnement du 3FTP. « Nous les avons d’abord formalisées avant de les intégrer dans l’instruction pratique », a-t-elle confié Ndèye Sine FAYE, la coordonnatrice de ce projet. Elle a expliqué que cette dynamique portée par le maire de Saint-Louis vise à renforcer l’autonomisation des femmes. « Elles pourront dupliquer leurs connaissances, développer leurs propres initiatives et renforcer considérablement leur pouvoir économique », a-t-elle ajouté. Sokhna Ndiaye FAYE, l’épouse du maire de Saint-Louis, marraine de la cérémonie, a magnifié la démarche. « Ndèye Sine est une Femme de développement qui soutient cette frange de la population et qui promeut de projets pertinents à leur profit », a-t-elle dit. « Si elle me convie, je ne peux que venir. Je voudrais que toutes les femmes du Sénégal fassent comme elle », a ajouté la première dame de la ville. Galvanisée par la joie des bénéficiaires, Mme FAYE a annoncé dans la foulée l’inscription d’un nouveau groupe de 200 femmes dans ces formations.