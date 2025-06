Souvenirs et prières : Lodo honore ses disparus

Le quartier Nord de l’île de Saint-Louis a abrité, ce week-end, la cinquième édition de la journée de prières et de commémoration des disparus. Un moment de recueillement devenu désormais un rendez-vous incontournable pour les habitants et fils de ce quartier historique.



« Ce jour est devenu une réalité », a déclaré Aboubakry Gaye, président du comité d’organisation. « Au-delà du noyau qui avait initié cette cérémonie, nous avons enregistré cette année la présence d’autres fils du quartier, ce qui témoigne d’un véritable attachement à nos valeurs et à notre mémoire collective », a-t-il ajouté.



Tout au long de la journée, des prières, lectures coraniques et moments de communion ont rassemblé anciens et jeunes, résidents et personnes venues de la diaspora. L’objectif de cette rencontre annuelle est de rendre hommage aux défunts, de renforcer les liens entre générations et de préserver l’unité du quartier.



« Cela a été un moment de prières et de retrouvailles entre amis. Et, comme les éditions précédentes, la journée a été marquée par une réussite certaine », a confié Aboubakry Gaye, visiblement ému par l’engagement collectif.