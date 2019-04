​Autonomisation des cantines scolaires : 270 écoles de la région de Saint-Louis vont bénéficier du McGovern-Dole (vidéo)

La seconde phase du projet d’alimentation et de nutrition de l’enfant (McGovern-Dole) a été lancée, jeudi, en présence d’une forte mobilisation de la communauté éducative, d’autorités politiques et éducatives de la région. Cette initiative du ministère américain de l’Agriculture inclut un programme d’approvisionnement de produits alimentaires au niveau local et régional (LRP).



Le nouveau projet distribuera des repas scolaires à près de 45.500 élèves dans 270 écoles et 35 districts, a renseigné



Par ailleurs, le LRP va soutenir le McGovern-Dole en facilitant l’achat auprès des producteurs locaux d’aliments tels que le mil, le niébé, la patate douce et le haricot mungo. Ces denrées seront utilisées dans la préparation des repas des cantines scolaires.



