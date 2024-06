​Bac technique : taux de présence de 98,67% des candidats au LTAP de Saint-Louis

Le lycée technique André Peytavin de Saint-Louis (LTAP) a sur un effectif global de 303 candidats aux épreuves de spécialités du baccalauréat technique, enregistré quatre absences, soit 98,67% de taux de présence, a indiqué l’Inspecteur d’académie, Mafall Der.



”Quatre absents dont trois candidats libres ont été en effet enregistrés sur un effectif global de 303 élèves”, a-t-il dit à l’APS, à l’issue d’une visite du centre d’examen du Lycée André Peytavin de Saint-Louis.



L’IA s’est réjoui de la participation effective des associations de parents d’élèves et des surveillants pour la bonne tenue des épreuves.



Le préfet de Saint-Louis, Diadia Dia, s’est dit satisfait de la forte présence des candidats et de la sécurité ainsi que du déroulement des épreuves qui ont démarré à ”8 heures sans aucune difficulté”.







Abritant, le jury 1206, le lycée technique André Peytavin de Saint-Louis, n’a enregistré aucun problème à ce jour, a déclaré à son tour, Dr Omar Mbodj Thiam, président dudit jury.



Il a rappelé que ”les épreuves se tiendront sur cinq jours avec des ateliers et travaux pratiques au programme”.



Des mesures préventives contre la tricherie ont été bien prises en compte lors de cette première journée du baccalauréat technique, selon les responsables du centre.



Des élèves en série sciences et technologies de l’économie et de la gestion(STEG), sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STDI), T1 et T2, subissent principalement, les épreuves du baccalauréat technique, au lycée technique André Peytavin de Saint-Louis.