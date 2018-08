​Célébration de la Tabaski : l’Imam Ousmane DIENG déplore la « carence de la bienfaisance » dans la société (vidéo)

L’Aid El Kébir a été célébré dans la ferveur, mardi, à la Mosquée Tawhid de Darou. L’Imam Ousmane DIENG qui dirigeait la prière s’est désolé des dérives morales qui gangrènent la société sénégalaise en invitant les musulmans à revenir aux vrais fondamentaux de la religion. Il s’est indigné de la carence de la bienfaisance qui laisse place à la méchanceté, au manque de tolérance et à l’injustice matérialisée par des arrestations injustifiées, dont celle de l’Imam Alioune NDAO. L’Imam DIENG a plaidé pour l’unité des musulmans autour d’une vision globale partagée par la Oummah et dit regretter le détachement du Sénégal, « le seul pays à célébrer la Tabaski, le mercredi ». « La commission sénégalaise d’observation du Croissant Lunaire nous coûte chère », dira-t-il avant d’appeler à l’union et à la cohésion des cœurs. Devant le déficit pluviométrique, il conseille la multiplication des « Istikhfar » conformément aux enseignements et pratiques du Prophète Mouhammad( Paix et Salut Sur Lui).