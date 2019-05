​Des milliers d’enfants sans extraits de naissance : la SCOFI engage le combat à ROSS-BÉTHIO (vidéo)

La situation est alarmante dans cette Commune de la région de Saint-Louis. En 2017, sur les 4482 enfants recensés par le comité de protection de cette frange de la population, plus de 2000 enfants n’avaient pas d’extraits naissance.



« Ici, beaucoup d’élèves ne font d’examens parce qu’ils n’ont pas d’extraits », explique Alioune MBAYE, la présidente de cette organisation. Un fléau qui encourage considérablement la déperdition scolaire.



Préoccupé par l’ampleur du phénomène, le comité régional des enseignantes pour la Promotion de la Scolarisation des Filles (CREPSCOFI) de Saint-Louis a organisé, samedi, une journée de sensibilisation sur l’importance de l’état civil.



S’exprimant à l’Ouverture, Marième DIAGNE, la présidente a dénonce « une injustice » évoquant que les conséquences graves que provoque cette négligence des parents sur l’avenir des enfants. Mme DIAGNE a salué la disponibilité du maire Amadou Bécaye DIOP et l'implication positive de la communauté éducative de Ross-Béthio.



« Il faut que cette situation change », a-t-elle dit. « Nous voulons que d’ici 2021 qu’on ne nous parle plus d’enfants sans pièces d’état civil », a-t-elle ajouté.



>>> Suivez les réactions ...