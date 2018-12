​ENRÔLEMENT DANS LA CMU : Mary Teuw NIANE inscrit 10.000 élèves de Saint-Louis (vidéo)

PUBLIREPORTAGE - Une initiative de taille fortement saluée par la communauté éducative de Saint-Louis qui, à cette occasion, s’est fortement mobilisée. Des délégations d’écoliers venant des confins du département, des enseignants et des associations de parents d’élèves ont pris d’assaut la grande salle du Quai des Arts, ce vendredi.



Des parlementaires séduits par la dynamique sociale du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) ont fait le déplacement dans la vieille ville pour exprimer leur soutien à l’ancien recteur de l’Université Gaston Berger.



Un moment fort de la cérémonie, le discours larmoyant d’une élève exprimant sa gratitude à Mary Teuw NIANE et l’assurance de sa recevabilité envers cette œuvre de générosité qui suit l’engagement pris par le président Macky SALL de faire de l’année 2018, une année sociale.



Entre hommages vibrants, témoignages de satisfaction et vifs remerciements, l’action sanitaire visant à mettre les apprenants de Saint-Louis dans de bonnes conditions d’étude a été magnifiée par toutes les parties prenantes de la journée. NdarInfo vous propose le film intégral …